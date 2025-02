Ma albergatori e titolari di attività sono scettici

"Al via il Concorso di idee, aperto a tutti i professionisti. L’obiettivo è riqualificare il lungomare, area strategica per rendere Pesaro attrattiva anche per il turismo". Il sindaco Andrea Biancani è entusiasta, carico di aspettative e pronto ad una sfida che fin dall’inizio si mostra "difficilissima" visto le ingenti risorse da mettere in campo: gli stimati 12,3 milioni di euro sono ancora tutti da trovare. Per ora, disponibili, sono i 60mila euro di premio complessivo per i primi tre progettisti che vinceranno il consorso di idee. "Come finanziare l’intervento sarà premura dei prossimi mesi: cercheremo di individuare una serie di possibilità per ricavare risorse. Vorrei fare tutto e subito. Ma trovare 12 milioni di euro in contanti è impossibile: quindi opereremo per stralci, ma partendo da una visione omogenea. Del resto abbiamo in corso oltre 50milioni di cantieri Pnrr – continua Biancani - per la riqualificazione dei principali contenitori culturali della città, tra cui alcuni chiusi da decenni. L’ultimo partirà tra qualche giorno a Palazzo Mazzolari Mosca per ospitare il Museo Vangi. La progettualità su viale Trieste è un nuovo tassello che si aggiunge alla candidatura di Pesaro e Urbino Capitale europea della cultura 2033. Interventi di questo tipo danno una risposta anche agli imprenditori che stanno investendo sulle loro strutture ricettive". Tra il pubblico non sono mancati gli albergatori e tra questi il presidente di Apa, Marco Filippetti. Non è un mistero lo scetticismo con cui la categoria, unita a quella degli esercenti, ha accolto la prospettiva dell’amministrazione comunale. Nonostante i mal di pancia nessuno però è voluto entrare nei dettagli allo scopo di evitare la polemica. Il bando si aprirà i primi di marzo e rimarrà pubblico per 4 mesi. Sarà rivolto a tutti gli iscritti agli ordini professionali abilitati alla progettazione urbana, inclusi i giovani professionisti. s.v.r.