"Ma allora va rimossa dal Pincio anche la statua di Augusto"

"Se Fano revocherà la cittadinanza onoraria conferita il 24 maggio 1924 a Benito Mussolini, per coerenza dovrà rimuovere anche la statua di Cesare Ottaviano Augusto dal Pincio, essendo quello uno dei doni che il Duce fece alla nostra città in virtù di quel riconoscimento ricevuto dai fanesi". Così lo storico Elmo Santini interviene nel dibattito aperto da Dino Zacchilli con il suo proposito di celebrare il centenario della morte di Giacomo Matteotti cancellando una pagina di storia del nostro territorio. "Nel 1974 mi sono laureato in Lettere ad Urbino - ci dice - con una tesi dal titolo ‘Antifascismo e resistenza a Fano’ che già fa capire anche come la penso. Una tesi che da allora è conservata alla Biblioteca Federiciana, dove feci le ricerche col professor Battistelli, che anche per questo ne volle una copia da conservare. Non è quindi una novità quella che viene tirata fuori ora… purtroppo strumentalizzandola a fini politici. La storia è storia e non si può cancellare". Santini spiega poi i motivi di quella cittadinanza onoraria. "Sotto la statua d’Augusto c’era scritto ‘Donata nell’anno 13esimo della rivoluzione fascista’ (quindi donata nel 1935) scritta che poi chiaramente hanno tolto. Dodici anni prima, nel novembre 23, Pesaro risultò la città più fascista d’Italia con i 4800 voti al Fascio sui 5087 votanti. Quasi la totalità. Per questo il Duce la rese capoluogo, sopprimendo altri 10 comuni di allora: Novilara, Candelara, Fiorenzuola, Castel di mezzo, S. Maria delle Fabbrecce, Borgo Santa Maria, Santa Maria dell’Arzilla, Ginestreto, Pozzo. Siccome da quel momento tutto fu trasferito a Pesaro, per attenuare i danni il sindaco di Fano conferì la cittadinanza onoraria a Mussolini per accendere i riflettori anche su Fano. Ci riuscì, tant’è che Fano mantenne la sua indipendenza, fu resa sede del Collegio Dalmata, furono fatte le bonifiche a Metaurilia e le famose casette del Duce…. e alla fine arrivò anche la statua, copia di quella marmorea di Roma".

ti.pe.