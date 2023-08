Ma almeno la Palla è ’risorta’ con il tributo ai ’Queen’: 1500 persone

Un Ferragosto caldo, che ha visto affollare le spiagge della città. Poi, la sera, 1500 persone circa, tra pesaresi e turisti, si sono riversate in Piazzale della Libertà, alla Palla di Pomodoro, per ascoltare il grande concerto del gruppo rock "Queen Mania Tribute Band", che a Pesaro ha fatto proprio scalo durante il suo "European Tour". Promosso dal Comune in collaborazione con Apa Hotels di Pesaro, il consueto Concerto di Ferragosto ha potuto ripercorrere la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi musicali con uno spettacolo arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale: "Bicycle Race", "Don’t stop me now"e "Another bite in the dust" sono solo alcuni dei brani che sono stati cantati dalla strepitosa voce di Sonny Ensabella, performer di grande abilità che veste i panni di un redivivo Freddie Mercury con grandi risultati, vista la somiglianza fisica e vocale con l’originale. Al suo fianco, musicisti che vantano prestigiose collaborazioni nel panorama musicale italiano ed europeo: Simone Fortuna, batteria e voce, Tiziano Giampieri, chitarra e voce, e Fabrizio Palermo, basso e voce. Insomma, una serata che ha visto ritornare sul palco le canzoni e le musiche di un gruppo che ha fatto la storia del rock e che tanto ha fatto sognare generazioni, acendo vivere l’emozione di trovarsi quasi veramente di fronte ai Queen. E di certo, una grande vittoria per l’accoglienza pesarese e per gli organizzatori.

Alessio Zaffini