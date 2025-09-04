Ma c’è anche chi resiste: "Siamo rimasti in pochi"

Tra i tanti negozi che oggi sono sfitti al Centro Benelli, sono presenti però alcune attività che resistono da tanti anni. Tra queste c’è "Arte e Capelli", salone da parrucchiera aperto all’interno della galleria dal 2002. In oltre vent’anni di attività, Saida Lisio, che lavora e gestisce il negozio è stata testimone diretta dell’evoluzione del Centro Benelli.

"Quando siamo arrivati qui – dice – era una zona piena di negozi aperti. Oggi invece siamo rimasti veramente in pochi ed anche il periodo del Covid non ha aiutato. Ricordo che qui diversi anni fa c’erano anche attività di intrattenimento per i più giovani – aggiunge - con una sala giochi e in tanti frequentavano questa zona. Questa è una piazza praticamente "chiusa", dove è necessario attrarre gente con qualche attività, altrimenti ci sono soltanto le persone che raggiungono i propri uffici e poi una volta terminato passato il canonico orario lavorativo, il tardo pomeriggio o la sera, la zona si spegne". Nonostante tutto i clienti del negozio non mancano: "Abbiamo sempre la nostra clientela che ormai da tanti anni ci conosce – dice Lisio – certo è che quando ci sono stati i lavori nella galleria un po’ siamo stati penalizzati perché le transenne sono rimaste qui per tanti mesi. L’importante però che siano stati fatti i lavori e che non piova più all’interno (anche se devono essere fatte delle ulteriori sistemazioni, ndr.) perché quando pioveva molto forte fuoriusciva acqua che poi allagava anche i nostri negozi. Sulla colonna centrale andrebbe fatta pulizia e manutenzione". Per aiutare anche le attività economiche che resistono andrebbero messe in campo attività in grado di valorizzare e ravvivare la zona, come chiedono gli stessi commercianti: "Come abbiamo appreso dall’amministrazione comunale se non sbaglio a breve dovrebbe arrivare qui anche un mercatino per prodotti a Km 0 – dice Saida Lisio –. Mi sembra un’ottima idea, affiché si possa portare anche più gente qui al Centro Benelli. Credo che sia un bene che ci siano queste iniziative".

E a confermarlo sono anche gli altri commercianti "che resistono" della zona, che insieme ai residenti, chiedono a gran voce azioni capaci di rivitalizzare un luogo così centrale della nostra città.

ali. mu.