Ma c’è anche chi si affida al bancone virtuale

In questa Pasqua molti fanesi hanno optato per il risparmio e la sostenibilità, affidandosi al bancone virtuale a chilometro zero di ‘Primo Raccolto’, il progetto made in Fano di vendita online dei prodotti del territorio, che questa settimana ha registrato un +12% nell’acquisto delle sue Box, rispetto allo stesso periodo delle festività del 2022. Al costo di 22,50 euro i clienti hanno ricevuto a casa 6 chili di prodotti dall’orto: praticamente una media di 3,50 euro al chilo.

In questa box pasquale i produttori (ben 26 aziende del territorio) hanno selezionato un mix di frutta e verdura di stagione, sia biologica che non, coltivate e prodotte nella provincia di Pesaro-Urbino.

"Oltre alle box, nel nostro store si possono trovare più di 250 prodotti - spiega Jacopo Frattini, uno dei 5 soci -. Tutte queste bontà si possono ricevere comodamente a casa con un click. Primo Raccolto è il primo esempio di esaltazione della filiera corta e anti spreco dal momento che che in base agli ordini, i produttori raccolgo dai campi i prodotti e li portano nella sede logistica della nostra start-up che si occupa di assemblare i pacchi e di farli arrivare a casa nel giorno stabilito con il trasporto ecologico (in bicicletta, ndr) di Urbico".