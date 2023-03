Ma c’è pure chi viene insultato dalla vicina terribile

Minacce di morte e offese gridate dal balcone contro una coppia di vicini costretti a stare il meno possibile in casa nonostante il lockdown, ma anche a sbarrare porte e finestre durante lo smartworking per non far sentire gli insulti agli interlocutori. Finita a processo per stalking, ieri per la 64enne fanese, (difesa da Alessandro Pagnini), la procura ha chiesto l’assoluzione. Niente condanna quindi sulla base della perizia del medico che ha ritenuto la capacità di intendere e di volere dell’imputata grandemente scemata all’epoca dei fatti. Il giudice Andrea Piersantelli ha rinviato la decisione. Le due vittime, marito e moglie, 43 anni lei, 40 lui, avvocati, si sono costituiti parte civile, assistiti dagli avvocati Giulio Maione e Mathis Maceri. Le persecuzioni sarebbero andate avanti per 5 anni, tra il 2016 al 2021. La 64enne se la prendeva con i vicini in ogni modo. Spesso urlava le sue frasi d’odio dal balcone, ma molestava la coppia anche attaccandosi al loro campanello o spostando i mobili. Condotte che avrebbero provocato alla 43enne il riacutizzarsi della sua malattia immunitaria. La parola al giudice.

e. ros.