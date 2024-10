"Ma certi lavoratori sono impreparati"

"Quando si lavora a contatto con operatori che provengono da ditte esterne, spesso ci troviamo a lavorare con persone non adeguatamente formate e questo può mettere a repentaglio sia la loro sicurezza, che la nostra". A dirlo è Lorenzo Grilli, lavoratore della Ferretti Group. "Noi in azienda facciamo tanta formazione e su questo non posso dire nulla – aggiunge – ma può capitare di trovarci a contatto con lavoratori esterni, che non fanno parte del settore e molti di loro, tra cui tanti stranieri, non sono correttamente formati al rispetto delle regole per la sicurezza sul lavoro. E’ qui che bisogna intervenire, perché poi è sempre troppo facile piangere dopo le tragedie. Bisogna fare prevenzione e formazione, soltanto così si potrà fare qualcosa di concreto per la sicurezza dei lavoratori".