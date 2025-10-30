Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoIl post di Andrea DeloguFolle inseguimentoMamma TamaraPrevisioni meteoSofia Stefani
Acquista il giornale
CronacaMa che duello con Bergamo. Vittoria di livello
30 ott 2025
BEATRICE TERENZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Ma che duello con Bergamo. Vittoria di livello

Ma che duello con Bergamo. Vittoria di livello

Le orobiche si aggiudicano la prima frazione poi Vallefoglia mantiene il punto e festeggia .

Le tigri di Vallefoglia esultano dopo un match molto combattuto con Bergamo. Il match era iniziato in equilibrio

Le tigri di Vallefoglia esultano dopo un match molto combattuto con Bergamo. Il match era iniziato in equilibrio

Per approfondire:

megabox

3

bergamo

1

MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 19, Feduzzi, Carletti ne, Giovannini 7, De Bortoli L, Candi 8, Bartolucci 3, Thokkbuon ne, Butigan 13, Ungureano ne, Stoyanova, Omoruyi 22, Lazaro, Mitkova ne. All. Pistola.

VOLLEY BERGAMO: Carraro, Eze 3, Bolzonetti 2, Kipp 12, Mosser, Strubbe 3, Micheletti ne L, Armini L, Weske ne, Manfredini 7, Mleynkova 9, Meli 5, Cese Montalvo 20. All. Parisi.

Arbitri: Saltalippi e Cerra. Parziali: 21-25 (26’), 25-14 (23’), 25-16 (28’), 25-23 (32’).

Nel primo set regna l’equilibrio fino a quota 20-20. Poi il fuoco biancoverde si spegne e le orobiche ringraziando si aggiudicano il primo mattoncino. Eppure Vallefoglia aveva iniziato con il piede giusto. Muso avanti fino a 5-6. Quando Bergamo mette per la prima volta la freccia. Un tempo delle difese e degli scambi lunghi. La marcatrice del parziale è Omoruyi (6 punti). Sul 17-17 coach Pistola la cambia però per Feduzzi. L’altro cambio è Stoyanova per Bartolucci (20-20). L’ultimo Lazcano per Bici. Ma con un parziale di 0-4 le ospiti seminano le locali (21-25). Una frazione senza muri punti per le tigri, dall’altra parte invece sono due. Bene invece la ricezione 67% per le pesaresi contro il 50% del team di Parisi. Nel secondo Pesaro si trasforma. Dopo un primo periodo di botta e risposta, le padrone di casa si sbloccano e lo fanno alzando il primo muro punto con Butigan (8-6). La segue a ruota Omoruyi. Inizia la cavalcata vincente (13-9). Le lombarde cominciano a impantanarsi, commettendo una serie di errori.

Sul 17-10, Bergamo va in catalessi. E’ sempre la centrale numero 14 a scavare il gap (21-11). Ormai il divario è incolmabile: con Bici si arriva al +11 (24-23). Chiude Omoruyi con un siluro (25-14), un match senza storia. Alla fine sono 3 i muri punto di Cambi e socie. Dall’altra parte della rete invece in questo fondamentale restano a digiuno. Nel terzo le ospiti aggrediscono subito (2-5, 3-7). Poi la Megabox reagisce e impatta (8-8). Da questo momento in poi le bergamasche vedranno la targa delle biancoverdi fino al termine del set. E’ sempre un muro a suonare la carica delle locali che sorpassano e volano via (10-9). Il parziale viene spaccato in due da Cambi che con due ace consecutivi lascia al palo Bergamo che non si ripiglia più (19-14, parziale di 4-0). Sul 23-15 di Giovannini le tigri sono ormai lontane. Il quarto è il più bello. Vallefoglia spinge (4-1), sembra avere l’incontro in pugno (12-8 di Bici). Ma Bergamo non molla e con la cubana Cese Montalvo e con Bolzonetti ritorna in carreggiata. Candi cerca di respingere l’assalto delle orobiche (17-15), ma le ospiti, sfruttando qualche disattenzione delle biancoverdi, impattano: 17-17. Inizia la rumba. Si viaggia fianco a fianco. Alla fine la spunta la Megabox sul filo di lana.

Beatrice Terenzi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata