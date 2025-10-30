Ma che duello con Bergamo. Vittoria di livello

megabox

3

bergamo

1

MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 19, Feduzzi, Carletti ne, Giovannini 7, De Bortoli L, Candi 8, Bartolucci 3, Thokkbuon ne, Butigan 13, Ungureano ne, Stoyanova, Omoruyi 22, Lazaro, Mitkova ne. All. Pistola.

VOLLEY BERGAMO: Carraro, Eze 3, Bolzonetti 2, Kipp 12, Mosser, Strubbe 3, Micheletti ne L, Armini L, Weske ne, Manfredini 7, Mleynkova 9, Meli 5, Cese Montalvo 20. All. Parisi.

Arbitri: Saltalippi e Cerra. Parziali: 21-25 (26’), 25-14 (23’), 25-16 (28’), 25-23 (32’).

Nel primo set regna l’equilibrio fino a quota 20-20. Poi il fuoco biancoverde si spegne e le orobiche ringraziando si aggiudicano il primo mattoncino. Eppure Vallefoglia aveva iniziato con il piede giusto. Muso avanti fino a 5-6. Quando Bergamo mette per la prima volta la freccia. Un tempo delle difese e degli scambi lunghi. La marcatrice del parziale è Omoruyi (6 punti). Sul 17-17 coach Pistola la cambia però per Feduzzi. L’altro cambio è Stoyanova per Bartolucci (20-20). L’ultimo Lazcano per Bici. Ma con un parziale di 0-4 le ospiti seminano le locali (21-25). Una frazione senza muri punti per le tigri, dall’altra parte invece sono due. Bene invece la ricezione 67% per le pesaresi contro il 50% del team di Parisi. Nel secondo Pesaro si trasforma. Dopo un primo periodo di botta e risposta, le padrone di casa si sbloccano e lo fanno alzando il primo muro punto con Butigan (8-6). La segue a ruota Omoruyi. Inizia la cavalcata vincente (13-9). Le lombarde cominciano a impantanarsi, commettendo una serie di errori.

Sul 17-10, Bergamo va in catalessi. E’ sempre la centrale numero 14 a scavare il gap (21-11). Ormai il divario è incolmabile: con Bici si arriva al +11 (24-23). Chiude Omoruyi con un siluro (25-14), un match senza storia. Alla fine sono 3 i muri punto di Cambi e socie. Dall’altra parte della rete invece in questo fondamentale restano a digiuno. Nel terzo le ospiti aggrediscono subito (2-5, 3-7). Poi la Megabox reagisce e impatta (8-8). Da questo momento in poi le bergamasche vedranno la targa delle biancoverdi fino al termine del set. E’ sempre un muro a suonare la carica delle locali che sorpassano e volano via (10-9). Il parziale viene spaccato in due da Cambi che con due ace consecutivi lascia al palo Bergamo che non si ripiglia più (19-14, parziale di 4-0). Sul 23-15 di Giovannini le tigri sono ormai lontane. Il quarto è il più bello. Vallefoglia spinge (4-1), sembra avere l’incontro in pugno (12-8 di Bici). Ma Bergamo non molla e con la cubana Cese Montalvo e con Bolzonetti ritorna in carreggiata. Candi cerca di respingere l’assalto delle orobiche (17-15), ma le ospiti, sfruttando qualche disattenzione delle biancoverdi, impattano: 17-17. Inizia la rumba. Si viaggia fianco a fianco. Alla fine la spunta la Megabox sul filo di lana.

Beatrice Terenzi