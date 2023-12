"Ma chi li ha scelti gli americani?". Vuelle, ora la tensione è alta

"Ci vuole rispetto, soprattutto per quei cinquemila tifosi che anche sabato erano al palasport a vedere questa squadra", commentava un ‘autorevole’ tifoso che rimbalza tra il palasport di Pesaro e quello di Bologna.

E il problema che poneva con saggezza... latina era questo: ma chi ha scelto questi giocatori? Perché ormai da diverse settimane il tema sul tappeto fondalmentalmente è questo, anche se nel mirino sta finando l’allenatore Maurizio Buscaglia.

Non è una novità che da alcune settimane qualche giocatore manifesti insofferenza per i tempi di utilizzo. Le facce in campo non sono esattamente quelle di uno che sprizza gioia. Una situazione molto difficile quella che sta vivendo in questo momento la società, anche perché nessuno vuole rimanere con il cerino acceso in mano.

L’arrivo di Cinciarini? Il play, che è un play, e non è mai stato un terminale e cioè una macchina da canestri, anche nel finale di gara contro Varese si è dovuto prendere sulle spalle tutte le responsabilità, compresi due tiri dalla distanza che non sono andati nel canestro varesino. Insomma siamo al boia e l’impiccato allo stesso tempo.

Andrea Cinciarini sabato contro Varese la sua parte l’ha fatta e se sopra ci mettiamo anche gli assist distribuiti il bottino è molto largo. Come ha fatto rilevare qualche allenatore il problema è nato in altre zone del campo, con Mannion scatenato: prima entrata in area pesarese con davanti Bluiett che sembrava avesse il vinavil sotto le scarpette. Non sì mosso di un centimetro e con la chiusura al centro dell’area inesistente. Proserguendo con Mannion che è uscito da Pesaro come Garibaldi dopo lo sbarco in Sicilia, da mettere nel conto forse l’azione più spettacolare della gara e cioè il cambio di direzione con scivolamento lungo la linea di fondo terminato con una spettacolare schiacciata. Bravo Mannion, ma bisogna anche mettere sull’altro lato della bilancia che la linea di fondo non si lascia mai. Per tenere Mannion, Buscaglia manda in campo Tambone con 4 falli sperando di trovare se non un muro almeno un muretto sul play varesino. Finita? No, perché nel conto di un finale disastroso va aggiunto anche il blocco in movimento commesso da Totè che in difesa non brilla come in attacco.

Tra chi sparisce dal parquet per andare a fumarsi una sigaretta fuori dal palazzo, il problema è sempre quello di partenza: alzi la mano chi ha scelto questi americani. Ma da qualche settimana è scattato lo scaricabarile. Nessuno vuole finire dietro la lavagna in punizione.

