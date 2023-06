"Ma come li avete scelti i luoghi in cui piazzare le antenne?"

"Leggo che l’assessore all’ambiente Maria Rosa Conti mi cita asserendo che Pesaro ha un piano antenne. Ma lo scorso gennaio nessuno rispose, tanto meno l’assessore all’ambiente, a fronte – scrive il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Malandrino – del mio comunicato sui quotidiani locali con cui chiedevo che Pesaro si dotasse di un nuovo piano antenne atto ad individuare i siti idonei, come per altro già fatto in altri Comuni, piano che andasse nella direzione di tutelare salute, ambiente, paesaggio e, perchè no, anche i valori immobiliari".

Malandrino insiste: "Non solo chiesi l’attuazione di un piano antenne così concepito ma contestualmente che questo venisse reso pubblico per permettere ai cittadini di avere tutte le informazioni in merito. Così che i cittadini potessero fare osservazioni. Allo stesso modo l’assessore non mi rispose – aggiunge Malandrino – nel merito in febbraio in una assemblea pubblica a Novilara quando esposi la stessa richiesta. Mi chiedo ancora oggi come sono stati individuati, dall’attuale piano comunale, i siti idonei dove far posizionare alle società telefoniche le loro antenne visto che, dalla mattina alla sera, ce le ritroviamo vicino agli asili, vicino alle case, nel bel mezzo dei quartieri o come, nel caso di Fiorenzuola, non solo sono vicini alle case ma deturpano anche il paesaggio".

Il consigliere Malandrino conclude chiedendo all’assessore all’ambiente Maria Rosa Conti: "Se e quando il Comune andrà a rivedere questo fantomatico piano antenne... affidi ai tecnici il compito di individuare i siti idonei, considerando anche e soprattutto, la salute dei cittadini e l’impatto ambientale e paesaggistico. Visto che, per quello che abbiamo potuto constatare finora – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia –, tutto ciò non è stato tenuto in considerazione nel precedente piano".