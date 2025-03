"Ma di notte un’ambulanza sola non basta"

FANOIl consigliere regionale del Partito Democratico Renato Claudio Minardi sollecita la Regione Marche ad attivare una seconda ambulanza con medico a bordo nelle ore notturne a Fano e nei comuni limitrofi. "Non è ammissibile che un territorio con circa 100mila abitanti, che raddoppiano in estate, abbia solo un mezzo disponibile di notte. Non intervenire significa mettere a rischio vite umane, come dimostra il recente decesso di un esercente per mancanza di soccorsi tempestivi", afferma Minardi, ricordando che il consiglio comunale fanese ha già approvato all’unanimità una mozione per potenziare il servizio. Il consigliere dem chiede anche che venga finalmente resa operativa la piazzola per l’elisoccorso nell’aeroporto cittadino, attrezzata con fondi regionali nella scorsa legislatura per i voli notturni. "Non si capisce perché la Regione non si attivi con l’Enac per ottenere le autorizzazioni necessarie. In caso di emergenza, ogni minuto è prezioso e l’elisoccorso può fare la differenza. Se ci sono ostacoli burocratici, vanno superati in fretta", conclude Minardi.