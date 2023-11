"Ma gli uffici della Provincia quando arrivano?"

A che punto è la riapertura degli uffici della Provincia a Urbino? Se lo chiedono Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vicepresidente vicario dell’associazione Urbino capoluogo, richiamando le parole con cui, a gennaio, il presidente Giuseppe Paolini aveva annunciato il ritorno di tali uffici in città nel giro di poco, dopo un’assenza di nove anni. "Oggi sollevo la questione perché tanti se ne ricordano e mi chiedono come sia finita: siamo a fine anno e ancora non c’è nulla – afferma Londei –. La nostra associazione nacque quando il Governo decise di chiudere i tribunali di città non capoluogo di provincia, compreso il nostro, e si chiama così proprio perché, secondo noi, Urbino è capoluogo: l’atto che lo afferma, firmato dal ministro Marco Minghetti nel 1860, non è mai stato cambiato. Io e Giovanetti siamo attenti a perseguire l’obiettivo di una certificazione definitiva, ma per raggiungerlo ci sono atti da compiere, anche localmente, e il ritorno degli uffici provinciali è uno di questi. Stimo Paolini, e l’ho votato. Quindi chiedo che fine abbia fatto quella dichiarazione di gennaio: parlava di una riapertura per febbraio-marzo, con uffici già pronti al Collegio Raffaello, e diceva che sarebbe venuto qui un giorno a settimana per ascoltare i cittadini dell’entroterra. Sarei curioso di conoscere anche l’opinione del sindaco Gambini, che è pure vicepresidente della Provincia".

Aperta da Palmiro Ucchielli durante la sua presidenza (1999-2009), la sede di Urbino era a Palazzo Nuovo Albani. A chiuderla fu Matteo Ricci, a fine mandato, nel 2014, dopo la legge Delrio, che depotenziò le Province. "Ucchielli veniva una-due volte a settimana, qui si riunivano i sindaci e c’era un piano intero dedicato agli uffici, a cui le persone potevano rivolgersi – spiega Londei –. C’erano anche due segretarie. A quel tempo, la Provincia aveva tante competenze, soprattutto urbanistiche, e a Urbino offriva un servizio importante per i cittadini dell’entroterra. Recuperare questa sede sarebbe fondamentale e avvalorerebbe il decreto con cui, nel 2022, gli allora ministri Luciana Lamorgese e Daniele Franco dichiararono che Urbino, Cesena e Carrara andassero considerate capoluoghi di provincia al fine del calcolare le indennità degli amministratori".

Nicola Petricca