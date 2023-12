Ma ha denunciato una delle ex

Era ancora ai domiciliari Federico Marcelli, quando denunciò la ex fidanzata moldava per appropriazione indebita di alcuni oggetti del bar che entrambi gestivano in via Cattabrighe. L’uomo, stava scontando una pena confermata in appello per violenza sessuale su due donne. Una di queste era proprio la 49enne che a febbraio Marcelli denunciò per essersi appropriata di alcuni beni dell’attività. Tra l’oggettistica indicata dal fuggiasco: un cucchiaino da caffè, tre piatti Osaka bianchi, un piatto fondo Etrusca, due mestoli e ancora un cestino per il pane, una grattugia e pare anche 2 biciclette Wills e 13 canne da pesca. La 49enne, assistita dall’avvocato Elena Fabbri, nega qualsiasi addebito. Secondo la ricostruzione della donna nel dicembre del 2022 viene fatto un sopralluogo dalla madre di Marcelli nell’attività per il recupero di tutta l’oggettistica. Il 4 febbraio del 2023 la stessa madre firma un documento dove dichiara di aver recuperato le proprietà del figlio che poi affiderà ad una ditta di trasporti ma, misteriosamente, il 14 febbraio (nella stessa data veniva confermata la condanna a Marcelli per violenze sessuali sulle due donne) il 49enne denuncia la ex per appropriazione indebita. Per il caso il pm ha richiesto l’archiviazione, Marcelli si è opposto. Ieri mattina il giudice si è riservato.

g.m.