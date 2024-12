"Ma i bambini sono arrivati dopo"

"I figli di Ana non hanno assistito ‘in diretta’ all’omicidio della madre".

Salvatore Asole, il difensore di Ezio di Levrano dà un’interpretazione diversa, rispetto a quella fornita dall’avvocato Francesca Conte che assiste i minori, di quanto avvenuto la notte tra il 6 e il 7 settembre scorso nell’abitazione in cui la 38enne brasiliana è stata accoltellata dal marito, per poi morire dopo un disperato trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.

"I figli – ricostruisce Asole – non hanno assistito all’azione omicidiaria, quindi alle pugnalate, ma sono intervenuti in un momento immediatamente successivo. Hanno visto, ma solo dopo, quello che è successo e l’hanno confermato anche loro. Non hanno assistito al momento in cui l’indagato sferrava le pugnalate".