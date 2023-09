"Ma i ’ricordini’ di Fido devono essere ripuliti"

"Confesercenti appoggia le rimostranze di alcuni commercianti di Pesaro che, anche sul Carlino, hanno evidenziato la maleducazione di chi non si preoccupa di raccogliere e pulire le deiezioni del proprio amico a quattro zampe".

Lo scrive Confesercenti, con la firma del direttore provinciale Alessandro Ligurgo: "Si tratta di una battaglia di civiltà – sostiene il direttore – e di rispetto per le persone che lavorano. Le deiezioni in giro per la città senza essere raccolte o pulite sono un problema di decoro e di igiene per tutti e lo sono di più per chi ha un’attività al pubblico perché la loro presenza e il cattivo odore non invitano la clientela. Gli operatori si trovano così costretti tutti i giorni a pulire l’ingresso dei propri bar, negozi o ristoranti per colpa della maleducazione altrui. Non ce l’abbiamo naturalmente con gli animali che amiamo e che anche noi abbiamo in casa, ma appunto con certi proprietari che mancano del tutto di senso civico e di rispetto non solo per la loro città, ma anche per la dignità delle persone". "Se disatteso, l’obbligo di raccogliere e pulire le deiezioni fa scattare la multa".