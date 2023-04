Ma i robot tolgono o aumentano il lavoro?

Robot e occupazione. E’ questo il tema, sempre più attuale vista l’epoca che stiamo vivendo, del convegno che domani sarà ospitato al Dipartimento di economia dell’Università di Urbino con gli economisti della Banca di Italia della sede di Ancona. Questi interverranno all’interno del corso di Microeconomia di cui è titolare la professoressa Germana Giombini di Uniurb. L’incontro si terrà dalle ore 11 nell’aula magna di Palazzo Battiferri in via Saffi 15 e si aprirà con l’intervento di Alfredo Bardozzetti, capo della Divisione di Analisi e ricerca economica territoriale della sede di Banca d’Italia di Ancona illustrerà le principali attività svolte e le interazioni di Banca d’Italia con le università e il territorio.

Il collega Davide Dottori terrà un seminario dal titolo: "Robots and employment: evidence from Italy", in cui illustrerà gli effetti della maggiore diffusione dei robot sull’occupazione in Italia, il secondo paese europeo dopo la Germania per utilizzo di robot. Questi effetti non sono a priori chiari, in quanto i robot potrebbero sia sostituire che integrare il lavoro umano.

L’analisi copre il periodo compreso tra i primi anni Novanta e il 2016 ed è condotta sia a livello di mercato del lavoro locale sia a livello di singolo occupato.

"I risultati suggeriscono che non ci sono prove di un effetto negativo statisticamente significativo della maggiore diffusione dell’uso dei robot sull’occupazione totale locale, né, a livello individuale, sull’occupazione media e sui salari dei lavoratori in attività nel settore manifatturiero. La robotizzazione potrebbe invece aver contribuito alla riallocazione intersettoriale di nuovi lavoratori, aumentando la quota del settore terziario", si legge nella nota di presentazione di UniUrb.

Saranno inoltre presenti le economiste Laura Sigalotti e Sabrina Ferretti.

fra. pier.