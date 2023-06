Ma il biologo rassicura: "Mangiate tranquilli"

Professor Piccinetti, oltre che di fare i bagni, la gente ha paura anche di mangiare pesce dell’Adriatico. Paure giustificate?

"No, è una paura che non ha motivo – risponde Corrado Piccinetti, fanese, professore, a riposo, di Ecologia all’università di Bologna e per anni storico direttore del laboratorio di Biologia marina di Fano. – Gli scarichi, le piene dei fiumi, si sono sempre verificate. Vero, quest’anno c’è stata l’alluvione in Romagna, e l’acqua dolce è passata da stalle o luoghi inquinati per poi finire in mare. Ma le acque dolci, quando arrivano al mare, si stratificano sopra l’acqua salata: i pesci però, in mare, stanno sotto, e non sopra. Quindi quelle acque ’marroni’ che sono arrivate sono rimaste solo in superficie, sotto c’erano le acque azzurre, pulite come prima, e se consideriamo che i pesci anche per mangiare stanno sotto, e se nuotano sopra è solo di passaggio, il problema dei pesci inquinati non c’è. Inoltre, anche se filtrasse dell’acqua, questa viene a sua volta filtrata dall’apparato digerente del pesce, e quello lo togliamo, quando lo puliamo, quindi non ci tocca".

La gente teme anche le carcasse di animali, arrivate in mare sempre dalle alluvioni

"Nel caso, attorno a quella carcassa, ci sarà della sostanza organica in più, ma viene riciclata, localmente ci sarà un accumulo di crostacei che si mangeranno quel cadavere, ma l’inquinamento, ugualmente, non esiste". E l’inquinamento chimico, nafte e altre sostanze....

"Questo, per diventare nocivo, bisognerebbe che fosse legato a uno scarico molto forte e concentrato. In altri casi, come quello legato all’alluvione, resta nella parte superficiale, e il mare poi rimescola, quell’inquinamento viene diluito milioni di volte, soprattutto in caso di mareggiate, così da diventare insignificante. Non a caso i vivai di cozze e altri mitili sono stati spostati a due miglia, perchè un inquinante che arriva da terra, a quella distanza viene diluito, oltre al fatto che i vivai sono posti a 3 o 4 metri di profondità, per il discorso sulla superficie che si faceva prima".

Insomma, i pesci sono sempre ok? E il mercurio? "Il problema del mercurio sono gli accumuli, legati al fatto che ad esempio il tonno mangia molte sardine che lo hanno, e quindi lì si concentra. Ma noi, per avere danni in quel senso, bisognerebbe mangiare tonno ogni giorno, per mesi...."

Alessandro Mazzanti