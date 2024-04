Ma il Comune esulta: "Più 170% di presenze nei musei"

I numeri del Comune sul turismo pasquale sono diversi: pieno nei musei pesaresi nei giorni di Pasqua con un aumento del 170% rispetto al 2023. E’ il dato diffuso dall’amministrazione sul numero dei visitatori che ha frequentato i principali siti cittadini, provenienti dal sud delle Marche così come da altre regioni (Lombardia e Toscana su tutte, con tanti bresciani giunti a Pesaro) e da "Paesi come la Francia e soprattutto la Spagna, vera novità, anche con la presenza di giovani", dice Daniele Vimini, assessore alla cultura e alla Bellezza che entra nei dettagli: "Negli ultimi giorni, dal 29 marzo a Pasquetta, i musei civici, casa Rossini e il museo Benelli sono stati visitati da 1650 persone con una percentuale del 170 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2023, quando le presenze erano state 600. A questi vanno aggiunti anche i duecento biglietti staccati dai visitatori per il museo Rossini, che portano a quasi duemila il numero di persone che hanno scelto alcuni dei siti culturali pesaresi più importanti per il loro ponte pasquale".

Interessante anche il dato sulla card: "L’hanno acquistata in 435, costa 12 euro, vale un anno, e permette di visitare tutto il circuito museale, compreso il museo diocesano che mostra anch’esso numeri interessanti con un centinaio di ingressi nel ponte pasquale. In particolare sono stati 644 i primi ingressi a casa Rossini, mentre 415 sono stati quelli ai musei civici e 300 sono le persone approdate al museo Benelli dove abbiamo avuto molte visite con biglietto di Pesaro capitale della cultura. Numeri che dimostrano come sia arrivata la spinta di Pesaro capitale, favorita anche dal bel tempo, se si esclude il pomeriggio di lunedì". Discorso a parte per palazzo Ducale, "i cui ingressi sono contingentati e su prenotazione e che sta riscuotendo sempre più interesse. La visita è prenotabile sempre con la card per ora il martedì, il giovedì e il sabato, ma stiamo pensando di aumentare i giorni di fruizione del palazzo", spiega Vimini.

Traina casa Rossini, "per il fascino della casa natale – fa notare l’assessore – è perché è il primo luogo che incontri venendo dal mare e arrivando in centro, immediatamente visibile a chi viene per la prima volta. Poi anche perché rientrava nel week end delle case natali in Italia che abbiamo comunicato a livello nazionale, in rete. La spinta di Pesaro capitale sta funzionando con i suoi asset, compreso lo sport, visto che i tornei di basket hanno portato tante presenze, così come i congressi. In generale ho la sensazione di un turismo che si distribuisce molto bene in città".

Davide Eusebi