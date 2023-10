"Ma il consiglio si esprima sul terrore fatto"

Dopo i terribili attacchi terroristici che Hamas ha compiuto in Israele sabato scorso, uccidendo, violentando e mutilando migliaia di persone, Lega Pesaro presenterà nel prossimo Consiglio Comunale di lunedì un ordine del giorno per testimoniare vicinanza alla popolazione israeliana. Il primo firmatario dell’ordine del giorno urgente è il consigliere Andrea Marchionni, che conosce bene Israele per averla visitata più volte e dove ha numerose amicizie.

"Mi piacerebbe – dice – che il consiglio comunale si esprimesse su questo specifico atto deliberato di terrore, che allontanerà ancor più la possibilità di una convivenza pacifica. Un atto compiuto con meticoloso odio ed efferatezza, che va condannato senza attenuanti. Vorrei che il Consiglio esprimesse la sua totale solidarietà al popolo israeliano".