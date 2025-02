"Ma il multipiano non mi convince"

"Sono contento del progetto di rinnovamento che coinvolgerà viale Trieste – dice Alberto Macchini, residente e consigliere di Quartiere di minoranza – perché questa zona ha bisogno di essere abbellita. Non sono però convinto del progetto di ampliamento del parcheggio di Villa Marina, tra l’altro realizzando un multipiano, perché se in altre città si sta lavorando per allontanare dalla zona mare il grande traffico di auto, questa soluzione non farà che concentrare tutto su un punto unico. Questa parte del progetto mi lascia molto perplesso. Mi rammarica anche il fatto che il Comune non abbia preso in considerazione di riqualificare anche il lato di Levante, che invece avrebbe bisogno di un importante intervento".