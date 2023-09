"Ma il ponte sulla ferrovia regge?"

Sul transito dei Tir a Sassonia, Sergio Schiaroli (foto), da attento protagonista della vita cittadina si chiede se "esista un piano di sicurezza della circolazione considerando che il ponte sulla ferrovia in viale Battisti risale a un secolo fa e non penso fosse previsto un flusso e sollecitazioni stradali con i mastodontici mezzi attuali. Mai essere malauguranti ma previdenti sì". E ancora Schiaroli: "Ci sono garanzie sulla stabilità del ponte sulla ferrovia e chi ne risponde? Le imprese al porto, le ditte di trasporto, le ferrovie o le Amministrazioni pubbliche che di solito tutte si defilano? Una città turistica con un tale traffico super pesante sulla direttrice principale non mi pare la scelta migliore. Esperienze disastrose come il ponte Morandi dovrebbero portarci una rassicurazione immediata con un nuovo studio sulla stabilità strutturale del ponte".