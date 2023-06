Ma il sindaco può organizzare le serate che vuole

Gentile lettore, lei pare un cacciatore che nella foresta sta per sparare contro un tigre famelica che è pronta a mangiarlo e invece dal verde sbuca un pacifico animale che fa il suo giretto nel territorio da cui trae alimento, così che gli altri sappiano che lì è roba sua. Non c’è motivo per cui il sindaco non potesse organizzare la serata sui nove anni di attività, così come non c’è motivo che impedisse all’emittente televisiva di trasmettere tutto per intero. Qui la "par condicio" non c’entra, se qualcuno voleva controbattere poteva farlo, se altri vogliono organizzare una serata simile lo facciano. Era una kermesse in cui il sindaco parlava di cose sue, tanto da apparire sprecata e fuori luogo la risposta puntigliosa come un compitino scolastico di qualche rappresentante dell’opposizione vantando i successi della sua "squadra" per controbattere il "non toccate palla" da lui spavaldamente enunciato. E’ un errore immedesimarsi nei panni di eventuale destinatario delle parole di un politico che parla ovviamente delle cose sue e "contro" quelle degli altri. A messa ci va chi ci crede, a sentire un sindaco in una serata simile ci va chi lo vota o deve fargli qualche domanda per un mezzo di comunicazione. Per esempio lei, se ho capito bene, ha cambiato canale.