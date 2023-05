"Ma il sintetico incombe ancora"

Il "cibo sintetico" è ancora una minaccia? "Sì lo è ancora – dice Maria Grazia Gardoni, presidente Coldiretti Marche, –. Continuiamo a raccogliere le firme proprio per dare sostegno al Governo che emanerà un decreto legge per impedire la produzione, la commercializzazione e la somministrazione di cibo sintetico in Italia. Ma è anche vero che un’imposizione dell’Europa in senso opposto può sempre arrivare. Ecco quindi che non dormiamo sonni tranquilli". Accanto a Gardoni, 33enne titolare di un’azienda di ortofrutta biologica, al banchetto della raccolta firme, c’è Teresa Bracci. Una signora che è stata direttore provinciale Coldiretti per 40 anni e presidente dei pensionati Coldiretti fino al 2018. La veterana di tante battaglie per la tutela del settore agricolo sorride. "In questa ragazza riconosco la passione che ho avuto io per una vita", dice accompagnata dalla figlia. Entrambi hanno firmato perché condividono la mobilitazione. "In provincia abbiamo contribuito con 2500 firme", conferma Claudio Calevi, direttore provinciale Coldiretti. "Il cibo sintetico è un cibo prodotto in laboratorio, con bioreattori: è un processo produttivo che utilizza, nel caso della carne sintetica, cellule staminali dell’animale. Prelevate da un feto di bovino sono lavorate con ormoni e tantissima acqua. In ballo ci sono limiti etici, di sostenibilità ambientale e molto altro. Firmate".

s.v.r.