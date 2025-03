Ma il vero amore non distrugge

Questo disegno (sotto) è la storia di un amore che si è trasformato in una prigione. Al centro c’è Martina, il suo “NO” spezza il passato oscuro, frantumando il vetro della paura e della dipendenza. Ogni frammento rappresenta i momenti che hanno portato Martina a questo grido. I messaggi di Alessandro “Con chi sei?” Sospetto. “Non mi piace quando fai così” tentativo di controllo. “Sto venendo da te” Minaccia. Il loro primo bacio - un ricordo luminoso, ma già incrinato. Le sue parole cariche di rabbia: ”Ti spacco la faccia”, ormai è diventato come suo padre. Alessandro ama, ma il suo amore soffoca.

’’Capisci che ti amo?” Suona come un ordine. E dopo la separazione resta solo, nel buio. Questo disegno parla dell’importanza di dire NO al momento giusto. Perché l’amore non è controllo, paura o dolore. Il vero amore non distrugge.