"Ma in città servono più controllo e sicurezza"

"I tre raid vandalici contro auto in sosta avvenuti a Fano nel giro di un mese devono far riflettere l’amministrazione comunale sulla necessità di implementare controllo e sicurezza in città. Non è più rinviabile l’installazione di telecamere sia nel parcheggio della stazione (che andrebbe anche riqualificato), sia al cimitero centrale, pertanto chiedo al sindaco di intervenire". Così Luca Serfilippi, consigliere della Lega, dopo il raid che nella notte tra domenica e lunedì ha portato al danneggiamento di almeno 15 auto tra il parcheggione del cimitero, la Rocca Malatestiana e le vie Nazario Sauro e Giulio Cesare. "Potenziare la videosorveglianza è un deterrente per i vandali - sottolinea -, supporta il lavoro delle forze dell’ordine e rinforza la percezione di sicurezza dei fanesi giustamente esasperati". La nota arriva all’indomani della denuncia del presunto autore. "Abbiamo sensibilizzato la giunta Seri ad affrontare un problema che non appariva episodico già in dicembre. Come suo solito ha invece atteso che ’passasse la nottata’ senza prendere provvedimenti. Vista l’escalation occorre che la giunta si svegli".

ti.pe.