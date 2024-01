Ma in periferia albero incendiato causa botti

Un albero incendiato a Ponte Sasso in via Kipling, e un paio di segnalazioni ai vigili urbani per l’esplosione di grossi petardi, in zona Poderino e al Lido. Si segnala poi un cassonetto incendiato anhe a Mondolfo (oltre che uno a Gabicce). Nel primo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estinto i roghi, prima che si propagassero alle vetture in sosta. Nel secondo gli agenti della polizia locale, coordinati dalla comandante, Anna Rita Montagna, portandosi nei luoghi segnalati. Ma gli autori del lancio di grossi petardi non sono stati individuati. Per fortuna, non si sono comunque registrati danni né feriti.

Questo il bilancio dei festeggiamenti della sera dell’ultimo dell’anno, sebbene lo scenario in alcuni quartieri appariva di ben altro tenore. A Baia Metauro, in particolare, sono stati esplosi numerosi botti e fuochi pirotecnici, tanto da scatenare un accesa discussione sui social, tra chi si lamentava per gli animali domestici intimoriti e chi, invece, sosteneva il diritto ai festeggiamenti, rivendicando la propria libertà, peraltro limitata a far scoppiare per pochi minuti i botti.

Sul tema sono intervenuti anche i due rappresentanti della comunità di napoletani che vivono a Fano, Pasquale Scognamiglio e Toni Capuozzo, che si dicono conoscitori esperti di petardi "proibiti", che hanno purtroppo causato anche quest’anno gravi ferimenti in tutta la Penisola, esortando l’eventuale acquisto di mortaretti solo da negozi specializzati della nostra provincia. "Quelli che provocano ferimenti sono perlopiù ordigni artigianali – spiegano – oppure ad alto potenziale, che sono molto diffusi a Napoli, ma difficilmente sono reperibili a Fano. Alcuni dei più pericolosi sono la ’bomba scudetto’ e il ’pallone di Maradona’, che sono confezionati anche con circa un chilo di polvere da sparo. Quindi si possono immaginare i devastanti danni che possono provocare, soprattutto se qualcuno raccoglie e maneggia quelli inesplosi. Sono venduti sottobanco a Napoli e dintorni, da negozi insospettabili che vendono altra merce, oppure nel circuito del mercato nero. Ma è rischioso trasportarli altrove".

"Quindi possiamo stare tranquilli – aggiungono –, a Fano nessun napoletano li porterà mai. Sia perché potrebbero esplodere durante il lungo tragitto, essendo costruiti in modo rudimentale, sia per il rischio di un eventuale controllo da parte delle forze dell’ordine, ma soprattutto per il senso civico degli appartenenti alla nostra comunità".

Intorno alla mezzanotte di domenica, sono stati numerosi i fuochi d’artificio e i botti che hanno sconquassato i quartieri, in barba all’ordinanza comunale che come noto li vietata, da Sant’Orso al Vallato, da San Lazzaro alla zona mare, è stato un tripudio di lampi e colori, che hanno illuminato a giorno le strade. In realtà, il Comune aveva vietato – come recitava appunto l’ordinanza, di sparare petardi, botti, spari e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale da sabato 30 dicembre fino all’Epifania. Era vietato sparare anche al di fuori dei centri abitati se a distanza inferiore a 300 metri

Una tradizione, insomma, quella di festeggiare la fine dell’anno nella maniera più rumorosae spettacolare possibile. che pare essere ancora troppo radicata per estinguersi. Il dato positivo, confermato dalle forze dell’ordine, è che sono stati adoperati perlopiù botti omologati e di libera vendita. Il che, come si diceva, ha evitato spiacevoli conseguenze.

Marco D’Errico