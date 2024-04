Ma intanto Serfilippi le canta a tutti

"Vinceremo al primo turno: il centrosinistra è molto poco credibile e i fanesi vogliono voltare pagina". Lo ha detto Luca Serfilippi, candidato sindaco della colazione di centrodestra "Per Fano" (sostenuta dalla Lega, Fratelli d’Italia, Fano cambia passo, Forza Italia, Udc, Civici Fano, Partito Repubblicano Italiano e Noi Moderati), in occasione del taglio del nastro della nuova sede elettorale, in via Ugolino ‘de Pili, a due passi da piazza XX Settembre.

Bagno di folla per Serfilippi, che ha salutato moltissimi sostenitori e comuni cittadini, che si sono fermati ad ascoltare il suo breve ma incisivo intervento, sulla soglia della porta del quartier generale della coalizione. Serfilippi ha ribadito i cinque punti del programma, dalla sicurezza, intesa non solo come protezione fisica ma anche come benessere socioeconomico, alla partecipazione e inclusione attiva dei cittadini, fino alla piena vivibilità dell’ambiente e all’impegno per rendere Fano più bella.

Poi ha detto di non essere interessato all’esito delle primarie del centrosinistra, elencando gli avversari e valutando con sarcasmo il loro operato. Ha Cominciato da Cora Fattori: "L’unica cosa che ha fatto è stato ‘Circonomia’, un evento sulla transizione ecologica. Peccato che, in appena cinque giorni, è riuscita a scontentare tutti: le associazioni, i partiti e persino gli ambientalisti". Poi ha citato Cristian Fanesi: "Cosa dovrei temere da un vicesindaco che per qualche voto in più presenta il nuovo Piano regolatore a 15 giorni dalla scadenza del mandato?". E su Etienn Lucarelli: "Va in giro per creare i comitati di quartiere, ma la delega per farli l’ha avuta per cinque anni…". Infine, l’ultima stoccata è per Samuele Mascarin: "Sarà ricordato per la sua battaglia riguardo i famosi menù nelle scuole e per nient’altro, eccetto le letterine che mi spedisce per avere un po’ di visibilità". Il riferimento è a una polemica tramite una lettera aperta che l’assessore uscente ai Servizi educativi ha inviato a Serfilippi, riguardo il tema della sicurezza.

Il candidato del centrodestra ha poi sottolineato che "si deve lavorare duro, in questi pochi giorni prima del voto, per essere vicini alla gente". La nuova sede, "luogo di incontro e confronto con i cittadini", sarà allo scopo aperta dal lunedì al sabato mattino e pomeriggio.

Marco D’Errico