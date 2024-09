"Ma io credo nel rimbalzo"

"Stipulando contratti lunghi, oggi chi affitta non è tutelato in caso di problemi con gli inquilini: se qualcuno non paga, per liberare l’immobile serve anche un anno. Io credo che il discorso degli appartamenti affittati per brevi periodi andrà un po’ a scemare, anche perché seguire il tutto diventa quasi un lavoro, per chi lo fa, e che ci sarà un lieve rimbalzo verso gli affitti residenziali tradizionali, seppure la parte turistica rimarrà. Servirà qualche anno per ripartire, ma succederà. Tuttavia, serve un aiuto concreto dallo Stato per favorire la cosa. Soprattutto, si dovrebbe cercare di dare più flessibilità ai contratti: quelli attuali hanno modalità e normative ferme da troppo, andrebbero aggiornati alle nuove tendenze".