Ma la partita non è ancora chiusa: "Ora devono ritirare la variante"

"No, le esternazioni dell’assessore Della Dora non ci rasserenano. La partita sarà chiusa se la delibera 103 sarà cassata e la variante totalmente ripensata". Il commento è di Rosalia Cipolletta, soriana doc e membro del Comitato civico spontaneo, Soria Green, fondato dai residenti del quartiere per protestare contro la variante urbanistica di Largo Tre Martiri e per spingere l’amministrazione ad un ripensamento. Incontriamo Cipolletta a Soria, proprio dove via Agostini e via Lungofoglia Caboto confluiscono sulla rotatoria di Largo Tre Martiri. Se passasse la variante e se venisse costruito nel lotto centrale da 495 metri quadrati, nero su bianco nel Prg, c’è la previsione viabilistica che nell’ultimo tratto delle due vie, avverrebbe una modifica: via Agostini diventerebbe a doppio senso fino a via Genga (153 metri) e via Caboto sarebbe chiusa al traffico viario per 123 metri. Il traffico da via Agostini andrebbe a riconnettersi su via Caboto solo all’altezza di via Genga da cui, il Comune ha previsto la realizzazione di una bretellina via Genga - via Caboto.

Alla lettura della previsione è esplosa la protesta: "Via Agostini è pericolosa già ora, troppo sovraccarica. Se la renderete a doppio senso, torneranno ad esserci incidenti gravissimi come è accaduto in passato. Chiudere Lungofoglia Caboto – hanno tuonato i residenti contro l’amministrazione – per costruire una palazzina, o addirittura due, è assurdo: dovete togliere, in quel fazzoletto di verde, la capacità edificatoria prevista dalla variante". Ieri, a guardarsi intorno, è diventato chiaro perché i cittadini hanno protestato con tanta rabbia: dalle 7 alle 9, proprio gli ultimi tratti di via Agostini e di via Lungofoglia Caboto sono stati percorsi, a passo d’uomo, da una fila di automobili lunga fino a via Donzelli. "Questo ingorgo è quotidiano e si ripropone ad ogni orario di punta, almeno tre volte al giorno – testimonia Cipolletta –. La congestione crescerà quando la nuova scuola Dante Alighieri, in via Gattoni, aprirà i battenti. Qui se un intervento deve essere fatto è proprio quello di migliorare la viabilità, non certo di venirla ad aggravare con altri sette appartamenti". Questa sera, alle 21, il Comitato ha previsto un incontro pubblico per leggere e condividere una lettera da inviare all’amministrazione comunale prima di lunedì 25 marzo, giorno del Consiglio comunale. L’incontro è previsto in Biblioteca a Baia Flaminia.

Perché non siete soddisfatti dalle dichiarazioni dell’assessore Della Dora?

"Perché come comitato chiediamo una viabilità in sicurezza e l’edificabilità sostenibile – spiega Cipolletta –, quindi chiediamo che nei due lotti, oggi nel Prg impegnati da un’area verde, non venga edificato nulla. Crediamo che si debba rinunciare a quella capacità edificatoria. In modo che né oggi e tantomeno un domani si possano costruire i due immobili previsti oggi dalla bozza di variante".

Il fatto che non venga realizzata la bretella da via Genga a Lungofoglia Caboto, non vi tranquillizza?

"Incontra il nostro favore assoluto, ma non chiude la partita in questione. Intanto perché come ha detto l’assessore quella bretella è fuori dal comparto di cui la variante di Largo Tre Martiri si occupa. L’obiettivo della protesta è evitare la previsione viabilistica, presente, nero su bianco, nel Prg. Contestiamo che via Agostini, anche per un breve tratto, diventi a doppio senso e che, contestualmente, un tratto di Lungofoglia Caboto sia chiuso al traffico. Dal momento che la previsione viabilistica da Prg scaturirebbe dalla capacità edificatoria prevista in quel pezzo di verde dalla variante, chiediamo al Comune di ritirare la variante così come è stata scritta e riformulare i comparti". Il quartiere è in fermento. La raccolta di firme per indurre il Comune ad un ripensamento ha superato le 1000 firme. Due signore vedono Cipolletta al bar: "Abbiamo firmato anche noi; ma come gli fa il cervello?".