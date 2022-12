"Ma le vostre furbate non pagano"

Alla vigilia della nomina dei commissari delle nuove Aziende sanitarie territoriali Giulia Marchionni, (foto) consigliere comunale di centrodestra, interviene nel dibattito per incalzare il Governo regionale a gestire la vicenda pesarese al meglio. Il rischio altrimenti è di fare peggio di quello che non sia stato già fatto in passato. Marchionni invoca la discontinuità. "Fare peggio di quanto fatto dalla sinistra è difficile – ha osservato Marchionni – per cui mi auguro che i miei rispondano alle aspettative dei cittadini".

Ma andiamo con ordine. "La vicenda di entrambe le Aziende Ospedaliere “San Salvatore “ prima e “Marche Nord” dopo sono iniziate male e finite peggio – spiega la consigliera, capogruppo di Prima c’è Pesaro –. L’Azienda Ospedaliera “San Salvatore” di Pesaro è stata istituita con la Legge Regionale n.22 del 28 giungo 1994 e costituita con delibera della Giunta Regionale 119 del 20 gennaio 1995 senza che vi fossero i presupposti effettivi previsti dal Decreto legislativo 50292 (almeno tre unità operative di alta specialità). Finalità principale della Azienda Ospedaliera “San Salvatore” prima e di “Marche Nord” dopo era, sostanzialmente, la stessa : abbattere le liste di attesa.

La “furbata” proposta dalla Regione e fatta propria dal Ministero è andata avanti per circa 14 anni ed è cessata con l’incorporazione nell’ Azienda Ospedaliera “Marche Nord” che incorpora anche l’ospedale Santa Croce di Fano. Domani, 31 dicembre 2022 la vicenda evolverà definitivamente con l’incorporazione finale nella Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) istituita con la recente legge regionale n.19 dell’8 agosto 2022. Ebbene, alla fine della giostra, il risultato conseguito alla fine di entrambe le esperienza è stato? L’ aumento delle liste di attesa". A fronte di ciò, Marchionni chiama i suoi alla riflessione, richiamando i dati: "La Provincia di Pesaro e Urbino – con un’ Area Vasta e un’Azienda Ospedaliera, quindi privilegiata per via di due aziende sanitarie e non una come nel resto delle Marche – ha il record della mobilità passiva e precisamente il 34,87% contro il 17,77% di Macerata, il 10,97% di Fermo, il 14.00%di Ascoli Piceno, 22,39 di Ancona. I cittadini che sono anche utenti chi debbono ringraziare?".

Quindi? "Le “furbate” non pagano – continua Marchionni –. Ora tocca alla Giunta Acquaroli che ha varato 5 AST con decisione ampiamente condivisa, agire sotto il segno della discontinuità garantendo un nuovo corso alla sanità marchigiana. È quello che abbiamo chiesto al Presidente Acquaroli lo scorso maggio durante il Consiglio Comunale monotematico e siamo convinti che il nostro appello non rimarrà inascoltato proprio a partire dalle nomine dei Direttori Generali che oltre, naturalmente, al possesso dei titoli previsti dalla legge non potranno effettuare più di due mandati consecutivi. E’ una riflessione ispirata dal buon senso. Questo vuole la trasparenza: non quella formale, di cui i cittadini hanno piene le tasche, ma quella sostanziale. Altrimenti avremmo la terza “furbata” e sarebbe un po’ troppo".