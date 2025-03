"Ma lì è troppo impattante"

"Il problema parcheggi è reale e se vogliamo essere una città a vocazione turistica serve una soluzione. Siamo sempre stati d’accordo sulla realizzazione di un multipiano ma ci sembra che nella zona del Carducci, al centro della città, sia particolarmente impattante. Crediamo sia meglio realizzare una struttura più alla periferia, collegata necessariamente con le navette per il centro e per il mare. Non è facile trovare una soluzione che possa mettere d’accordo tutti, ma credo sia necessario, una volta verificata la fattibilità, anche un confronto con le categorie interessate. La soluzione ipotizzata nel progetto di restyling di viale Trieste, e quindi la realizzazione di un multipiano a Villa Marina, sia più funzionale".