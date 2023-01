"Ma non rispondono neanche al telefono"

"È da stamattina che cerco di parlare con qualcuno del distretto dell’Asur di via Nitti, e non mi ha risposto nemmeno un centralinista. E’ avvilente". A parlare è un cittadino pesarese, che aveva bsogno di chiedere come fare per avere un duplicato per la tessera sanitaria. "Una richiesta banale, che pensavo di soddisfare in un minuto. Invece è tutta la mattina che sto al telefono. Mi sembra assurdo che debba venire giù di persona, calcolando che sto in periferia, a circa 10 chilometri". In effetti il numero – 0721 4241 – è attivo, la vocina registrata dice solo di attendere perché "l’operatore è occupato". Ma dopo circa 5 minuti di musichetta, si sente il telefono che squilla e nessuno tira su la cornetta. "Dopo mezz’ora ho messo giù. Ma mi chiedo: se nemmeno per una richiesta così banale si riesce a ottenere soddisfazione, figuriamoci per le cose serie. E’ questa la nuova sanità della Regione? Perché allora – conclude il lettore, che si qualifica come ’Pantalone’ – c’è parecchio da fare".