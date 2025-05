Ma ora daranno battaglia le famiglie contrarie al trasferimento

Denatalità: da qui a 10 anni la diminuzione degli iscritti nelle scuole sarà del 45%. Il dato diffuso ieri dall’amministrazione comunale è impressionante. "Per capire gli effetti della denatalità – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Camilla Murgia – stiamo facendo una ricognizione della popolazione studentesca di ogni ordine e grado presente nel territorio comunale". Questo può essere utile in termini di riorganizzazione della rete scolastica per ricalibrare le risorse in base ai bisogni reali.

Dal generale, gli amministratori sono passati al particolare del quartiere di Pantano, sede dell’Istituto comprensivo Olivieri a cui appartengono sia la primaria Manzi di via Confalonieri che la primaria Lubich di Largo Baccelli; la scuola media Brancati in via Lamarmora e la materna il Glicine di via Nitti. "Dall’analisi del numero delle nascite, facendo quindi riferimento ai bambini già nati – osservano – entro i prossimi 5 anni nel quartiere di Pantano si passerà dalle 24 classi attuali a 15 classi con bambini tra i 6 e i 10 anni. È anche per questo che la Lubich sarà la primaria di riferimento di Pantano, per i prossimi anni: altre scuole nel quartiere non saranno necessarie. Non siamo noi a dirlo, sono i numeri. Quello della denatalità – continua il sindaco Biancani – è un andamento che ci obbliga a fare delle verifiche e delle considerazioni sul patrimonio edilizio scolastico e sulle attuali sedi aperte in città. L’analisi ci permetterà di concentrare gli sforzi e le risorse".

L’obiettivo è di razionalizzare le risorse visto la penuria di bandi destinati all’edilizia scolastica. "In particolare per le manutenzioni sugli edifici che negli anni riusciranno ad attrarre la popolazione scolastica, presteremo maggiore attenzione alle sedi periferiche perché rappresentano un presidio, un riferimento importante, per la socialità, a cui non rinunceremo. Il nostro approccio è stato encomiato dell’Ufficio scolastico provinciale perché siamo tra i primi ad aver affrontato il tema della denatalità in modo analitico. Con il preside dell’Olivieri abbiamo incontrato le famiglie con l’idea di condividere le scelte future". Davanti alla soluzione del trasloco dei 200 alunni da via Confalonieri, in zona via Nitti il sindaco ringrazia la Diocesi per la disponibilità degli spazi che già in passato avevano ospitato delle classi. "Il San Carlo è stata storicamente la sede distaccata della Manzoni, oltre ad aver ospitato alunne e alunni della Pirandello e quelli delle superiori del Santa Marta".

Il trascorso del San Carlo non addolcisce la pillola dei genitori contrari allo spostamento della Manzi da via Confalonieri. Ieri alcuni genitori si sono detti preoccupati perché gli spazi in via Turati hanno aule poco luminose in un seminterrato con sbarre alle finestre. "E’ sempre più ampio il fronte delle famiglie che puntano i piedi per restare in via Confalonieri – dice una mamma – e che chiedono di restare in via Confalonieri almeno un altro anno". La raccolta di firme va in questo senso.

Solidea Vitali Rosati