"Ma perché in Consiglio siedono ancora i Baldelli?"

di Sandro Franceschetti

"Secondo la minoranza ‘colleziono bocciature’, in realtà é arrivato un parere negativo, uno solo, dalla Corte dei Conti riguardo alla partecipazione del Comune all’interno della società no profit pensata per il progetto ‘Pergola città delle Tinte’". Lo evidenzia il sindaco Simona Guidarelli, che aggiunge: "Questo parere negativo è sulla partecipazione del Comune alla società, non sull’intero progetto, che può avere tante sfaccettature e tanti risvolti. La società era la strada scelta per realizzarne alcuni aspetti. Se non era opportuno percorrerla con quelle modalità, questo non vuol dire che tutto il progetto aveva fallito. Avevo lasciato grande autonomia a chi ha seguito questo tema, così come a tutti gli assessori su altri argomenti. Ognuno, poi, fa le proprie scelte e si prende le proprie responsabilità. Io sono abituata a prendermi le mie e a lavorare a testa bassa, con convinzione, certa che sì, bisogna sognare, ma anche saper tenere i piedi per terra, essere concreti al momento opportuno, cambiare direzione se necessario e soprattutto mettersi a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi comuni. C’è tanto da fare per gestire molti problemi che riguardano i pergolesi, di certo non sono il tipo che si tira indietro di fronte alle difficoltà o cerca personalismi che hanno poco a che vedere col lavorare in squadra per il bene della città".

Guidarelli aggiunge: "E’ singolare come la minoranza critichi oggi le stesse cose che l’ex sindaco Baldelli ha fatto pochi anni fa: è vero, ho tenuto per me la delega all’urbanistica che lui (Mariani, ndr) ha lasciato, assegnando invece la Cultura a Ilari. Non mi sembra che Baldelli abbia nominato altri assessori quando si dimise Temperini o quando, purtroppo, l’assessore Donnini venne a mancare. Altrettanto singolare è come, nonostante, immagino, abbiano moltissime questioni di cui occuparsi, un assessore regionale e un parlamentare continuino a non lasciare la propria sedia di consiglieri di minoranza in Comune, togliendo la possibilità ad altri di ricoprire quel ruolo. Non avevano nessuno in lista che ritengono all’altezza?"