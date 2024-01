"Ma poi le telecamere le hanno messe o no?"

All’indomani della spaccata al Leap Back di via Montevecchio, aperto appena un mese fa da uno speranzoso 19enne fanese, al commerciante arriva la solidarietà delle associazioni di categoria. "Massima solidarietà all’imprenditore colpito - dicono Barbara Marcolini e Stefano Mirisola, rispettivamente presidente Confcommercio e rappresentante sindacale di Confesercenti -. Fortunatamente quel giovane ha ritrovato la merce, altrimenti sarebbe stato un colpo mortale. Dicembre è stato infatti un mese di discreta affluenza, ma con pochi acquisti concentrati nell’ultima settimana di Natale". Non è la prima volta che capita, in quell’angolo della città dove da tanti mesi ci sono negozi coperti da un’impalcatura edile che incoraggia i malviventi. "Ad aprile era capitata la stessa cosa al negozio proprio lì accanto - dicono Marcolini e Mirisola -. Tutto ciò ci preoccupa, perché come capita di notte può capitare anche con noi dentro. E’ una questione di sicurezza cui porre rimedio. Ad aprile scorso avevamo chiesto di mettere più telecamere in centro storico, sia per un fattore di deterrenza che per facilitare le indagini in caso di colpi. Il Comune aveva detto che avrebbe investito 15mila euro: vorremmo sapere se è stato fatto e dove". Non solo. "Questi episodi - concludono - spesso sono dovuti più a un disagio sociale che alla criminalità vera e propria. Un disagio che non deve essere seguito solo dalle forze dell’ordine, ma dal Comune in primis facendo controlli nelle famiglie con i servizi educativi e sociali".