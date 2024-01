Ma prima il ‘brindisi’ a Vallefoglia

Dopo il municipio, dopo la piazza, ecco anche l’inaugurazione del nuovo teatro Giovanni Santi di Bottega, a Vallefoglia. Ben 260 metri di platea, quasi 400 sedute, 120 metri di palco, una struttura ‘double face’ trasformabile dal classico teatro ad un cinema maxischermo ma anche in una sala congressi. E a tagliare il nastro, stamattina, come annunciato ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella."Siamo orgogliosi, Vallefoglia è una città perlopiù industriale ma c’è bisogno anche di cultura – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli – questo teatro sarà un punto culturale di ritrovo per tutti i territori confinanti, è un teatro moderno fornito di nuove tecnologie proprio perché dovrà essere a disposizione soprattutto delle scuole e dei giovani. Questo progetto è stato tanto richiesto nel corso degli anni e ora siamo qui ad inaugurarlo con l’onore della presenza di Mattarella".

Una struttura moderna, ampia, la ciliegina sulla torta che mancava ma nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo teatro? "L’idea è stata quella di non costruire un classico teatro, ma una sala che avesse più funzioni – dice l’architetto Fabio Pradarelli –. La tribuna telescopica si può chiudere completamente fino in fondo alle ultime file così facendo si arriverà a ottenere una grandissima sala unica utile per qualsiasi evento. Il palcoscenico è in piano e non inclinato, questo per permettere qualsiasi esibizione, dalla danza ai concerti. Un teatro che può diventare anche un cinema grazie ad un grande schermo per le proiezioni, c’è tutto non manca niente".

La prima iniziativa dopo l’inaugurazione ci sarà lunedì alle 18 con l’inizio della settimana ‘Vallefoglia Capitale’, primo Comune protagonista del giro 50X50 Capitali al quadrato, progetto che ha la sponsorizzazione della Banca di Pesaro e che coinvolgerà tutta la provincia nel 2024.

"La nostra missione è sostenere il territorio, siamo molto contenti di esserci e di premiare l’importanza del progetto 50X50 – afferma Paolo Benedetti, direttore della Banca di Pesaro – Aver scelto come primo Comune Vallefoglia permette alla nostra Banca di farci conoscere anche su quel territorio e per noi è prezioso, continueremo ad essere presenti alle tante iniziative future".

Una settimana ricca che vedrà esibirsi anche la Filarmonica Rossini: "Tra pochi giorni compie dieci anni l’Orchestra – spiega il presidente Gabriele Terzetti –. Purtroppo nel mese scorso abbiamo subito una grande perdita con la scomparsa di Michele Antonelli; nella tristezza di un evento possono sorgere la forza e la determinazione nell’andare avanti, per tutta la prossima settimana tanti concerti saranno in programma proprio qui nel nuovo teatro".

Ilenia Baldantoni