"Ma quale poltronificio Voi lottizzate da anni"

Per il centrodestra le polemiche del Partito democratico sulla legge marchigiana che uniforma la governance dei tre parchi regionali, tra cui l’Ente Parco San Bartolo, sono polemiche pretestuose.

"Sentire poi il Pd che parla di poltronificio è surreale", sbottano infatti i consiglieri comunali di Lega, Fratelli d’Italia Prima c’è Pesaro e Fi.

"Giusto è che nella governance dell’Ente Parco, stabilita con una legge regionale, sia rafforzato il ruolo della Regione, visto che il suo funzionamento è interamente a carico delle casse regionali".

"In questo senso – proseguono i consiglieri del centrodestra – l’aver garantito già nel bilancio di previsione regionale risorse certe ed investimenti per le scogliere di Casteldimezzo,

per la progettazione della strada del faro e per la mobilità sostenibile per quasi 1 milione di euro è il segnale di un notevole cambio di passo rispetto a quanto garantito dalla precedente legislatura".

Il centrodestra poi non accetta lezioni dalla sinistra. "Da chi, come il Pd, che contro ogni prassi democratica e di rappresentatività ha escluso l’opposizione da tutti i Cda degli enti, preferendo accontentare gli scontenti della maggioranza piuttosto che rispettare le regole più elementari di rappresentanza democratica. Sentir parlare di ’poltronificio’ da chi ha lottizzato per anni qualsiasi strapuntino fa sorridere e soprattutto significa mentire visto che la modifica di legge approvata non comporterà alcun aumento di costi – concludono i consiglieri – visto che gli incarichi saranno gratuiti".