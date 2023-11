"Ma quale stop al consumo di suolo. Questo Prg è un colata di cemento"

"Lo chiamano nuovo Prg, ma è solo una scatola vuota". Critiche pesanti dei consiglieri comunali M5S al Prg di Fanesi: "Il vicesindaco è riuscito a parlare di stop al consumo di suolo nonostante si prevedano colate di cemento pari a oltre 660mila metri quadri di superficie totale e 4,3 milioni di metri quadri di superficie territoriale. Sebbene la popolazione fanese tenda a calare e già nel 2011 ci fossero ben 7400 alloggi vuoti si mantengono oltre 228mila mq di residenziale, come se si prevedessero migliaia di abitanti in più. Non c’è da stupirsi, visto che il ‘nuovo Prg’ si basa su uno studio socio-economico del 2016. Il 63% delle aree edificabili previste nel Prg Aguzzi viene confermato, mentre viene stralciato il 23% dei comparti".

E ancora: "Questo documento non è per nulla coraggioso né segna una reale discontinuità con il passato rinunciando a porsi nella prospettiva indicata dall’Ue di azzerare il consumo di suolo entro il 2050. La rivendicazione di aver posto al centro la città pubblica si scontra con la realtà di una Amministrazione che si prostra di fronte alle esigenze dei privati, come dimostra l’emendamento sull’area ex zuccherificio, che con un tratto di penna spazza via il progetto al quale lavoravano da anni uffici e consulenti (pagati a peso d’oro). Nessun argine al fenomeno della trasformazione delle villette in palazzine di appartamenti. Il tardivo divieto di monetizzazione dei parcheggi si limita a Paleotta e Poderino quando i buoi sono già scappati. A completare il quadro il mantenimento di otto medie superfici di vendita, grandi supermercati che possono arrivare a 3mila mq (Fornace Solazzi, Forcolo, Chiaruccia, Bellocchi, Centinarola, Torrette, Ex zuccherificio), mentre a Gimarra e via IV novembre ne vengono previste due non contemplate nel Prg Aguzzi".

an. mar.