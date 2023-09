"Ma quanto è limpida la complessità delle cose"

Domani, giovedì, alle ore 18,30 la libreria Emera di via Garibaldi 75 a Fano ospita la presentazione del libro “Calvino e la limpidezza della complessità“ di Gian Italo Bischi e Giovanni Darconza, pubblicato dalla casa editrice Aras. Saranno presenti gli autori e verranno proposte letture di brani scelti, di Calvino e non solo, a cura della compagnia teatrale Nouvelle Plague.

In effetti già il sottotitolo del libro “Tra Palomar e Parisi“ preannuncia un inedito dialogo a distanza tra un personaggio di finzione (anche se si tratta di un evidente alter ego di Calvino) e un fisico in carne e ossa, vincitore nel 2021 del premio Nobel per la Fisica per i suoi studi sulla Teoria della complessità. Ma cosa ha a che fare Italo Calvino, a tutti noto per i romanzi e racconti fantastici proposti come letture scolastiche (dalla trilogia del Barone Rampante, Visconte Dimezzato, Cavaliere Inesistente fino alle storie di Marcovaldo) con le teorie fisiche e matematiche di Parisi?

Il saggio, pubblicato da Aras in occasione del centenario della nascita dello scrittore ligure, mostra che Calvino ha proposto vere e proprie narrazioni della complessità nelle sue opere Il Castello dei destini incrociati, le Città invisibili, le Cosmicomiche, Palomar. Ad esempio gli stormi di storni, che sono stati oggetto di studio da Parte di Parisi negli anni 2008-2010, poi ripubblicati in forma divulgativa nel 2021, erano stati descritti anche da Calvino nel suo celebre libro Palomar del 1983, usando parole e metodi di indagine tipici della teoria della complessità. In effetti, come dimostrano con documentate argomentazioni Bischi e Darconza, Calvino dagli anni Sessanta in poi si è dedicato in modo sistematico allo studio delle principali teorie scientifiche, mettendo in atto un vero e proprio programma narrativo in cui la scienza diventa fonte di ispirazione. Come quando, nelle Citta invisibili, Marco Polo descrive all’Imperatore Kublai Kan un ponte, pietra per pietra. "Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?" chiede l’imperatore. "Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra – risponde Marco, –, ma dalla linea dell’arco che esse formano". Kan rimane in silenzio a riflettere. Poi aggiunge: "Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa". E Marco Polo risponde: "Senza pietre non c’è arco". Ecco, con queste semplici parole e con un’immagine originale e comprensibile a tutti, Calvino ci offre una delle più efficaci e convincenti descrizioni di proprietà macroscopica emergente da interazioni su scala locale, o microscopica, una delle basi concettuali della teoria della complessità.

t. m.