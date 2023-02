"Ma questa amministrazione crede ancor nell’Alma?"

Strali contro l’Amministrazione comunale da parte dell’Alma Juventus Fano. La società granata si sente trascurata dal Comune, specie per quanto riguarda la situazione dell’impiantistica sportiva. "Mentre il dottore studia il paziente muore", così inizia il lungo comunicato emesso dal presidente Mario Russo che poi continua: "Nonostante rassicurazioni e promesse, a Fano continuano a mancare tutti i basilari presupposti per garantire non tanto un progetto vincente, ma uno che garantisca una degna sopravvivenza di medio periodo, per un club di serie D. Gli sforzi quotidiani del presidente, del vice, della dirigenza, dello staff e del comitato mirano a terminare nel miglior modo possibile la stagione sportiva. Nonostante sia evidente che il ’Mancini’ necessiti di urgenti lavori di ammodernamento, rimane soltanto argomento di periodici slogan. Sempre irrisolta la possibilità di usufruire di un sintetico per allenamenti della prima squadra e settore giovanile, specie nei mesi invernali. È evidente che l’Alma, per l’Amministrazione, non è meritevole, come altri, di investimenti per pianificare e progettare il futuro calcistico. È paradossale, ma la maggiore realtà calcistica cittadina continua ad arrancare per garantire ai propri tesserati un minimo di continuità di allenamenti. A nulla sono valsi, finora, i nostri sforzi, soprattutto tecnici ed economici, profusi per la progettazione del sintetico al campo dei Militari; progetto la cui realizzazione è indispensabile per garantire una prossima stagione agonistica meno problematica".

Su quest’ultimo aspetto sembra che il progetto a cura della società granata non sia arrivato nei tempi utili per l’approvazione del Comune entro il 2022. I 400mila euro circa destinati all’intervento dovranno adesso essere trovati nel bilancio comunale. Dopo un accenno anche al fallimento del progetto della Nazionale Cantanti, che avrebbe dovuto riqualificare la zona sportiva Trave con sintetico e foresteria, il comunicato prosegue: "Ci pare impossibile programmare un futuro sereno e costruire qualcosa di importante e duraturo, in assenza di un minimo interesse dell’Amministrazione verso l’Alma". Si accenna anche all’assenza di rappresentanti del Comune alla partite casalinghe, e si conclude: "L’impegno dell’Alma rimarrà immutato. Ci auguriamo di non rimanere i soli, con i tifosi, a credere in progetti più ambiziosi".