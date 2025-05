"Ma qui è meglio dei paesi esotici"

“E’ molto bello vedere tante persone che si avvicinano al mondo del mare – dice Valter Sabatini, presidente della Sub Tridente di Pesaro -. Iniziative come queste sono importanti perché anche noi come associazione vogliamo trasmettere la voglia e la passione per il mondo marino e subacqueo. Siamo qui anche per far conoscere la realtà pesarese ai pesaresi stessi. Tanti mi chiedono perché invece di effettuare immersioni vicino alla costa del San Bartolo non andiamo nei paesi esotici. Perché qui ci sono ricchezze che da altre parti è possibile trovare e che tanti purtroppo non conoscono. Ecco perché una giornata come questa del Cantiere navale, che ringraziamo di cuore per coinvolgerci sempre in queste iniziative, può portare le persone a conoscere il mondo del mare e a tutte le bellezze che ci gravitano intorno".