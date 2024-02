"Ma Salvador Allende è caduto dalla bici?" L’amarezza di un lettore

Dallo scorso settembre, su una parete esterna del palazzetto dello sport, è posizionata la stele (foto) dedicata a Salvador Allende per celebrare il 50esimo anniversario del colpo di stato in Cile. Peccato che, osserva Giorgio Giorgini, il testo sulla lapide non chiarisca affatto il motivo per il quale l’amministrazione comunale abbia voluto rendere omaggio al presidente cileno. Giorgini si rivolge dunque all’assessore alla Memoria Samuele Mascarin, presente alla cerimonia insieme al sindaco Massimo Seri, per chiedere provocatoriamente: "Quell’11 settembre 1973 Salvador Allende è caduto dalla bicicletta ed è per questo che poi è diventato martire della democrazia? Lo si potrebbe pensare leggendo la curiosa epigrafe che il Comune gli ha dedicato per lasciarne alle generazioni future la memoria. Mai lette tante dimenticanze tutte assieme; vedo invece tanta sottrazione che porta, inevitabilmente, a uno sviamento di senso grave, insidioso, pericoloso". E ancora: "Non si capisce perché Salvador Allende sia caduto e chi l’abbia fatto cadere. Ne vien fuori un fantastico esercizio di scadimento semantico. Non se lo merita il socialista Salvador Allende, eroe tragico del Novecento e di quel Sudamerica. Presidente eletto alla guida d’un’ampio fronte popolare e di sinistra, deposto e ucciso manu militari dall’esercito infedele alle istituzioni repubblicane, e da poteri e potentati occulti. Tutto ciò non lo si coglie minimamente dall’epigrafe commemorativa esposta; e se la Storia è quel gran obitorio dove ciascuno cerca i propri cari – conclude – è difficile così ritrovarlo nella sua verità storico-ideale che gli appartiene, mancando del tutto il contesto".