"Ma sono sicuro che da noi attecchiranno"

"Ammetto di aver fatto confusione su Trieste: la pianta è presente e resiste al clima triestino, ma non è quella messa a dimora dal Comune di Trieste, bensì l’hanno piantata alcuni vivaisti privati. Spesso però le novità vengono strumentalizzate da una certa politica, vedi il Ginkgo Biloba". Così Luca Pieri, presidente di Aspes, replica ad Andreolli. Ma, dopo il "mea culpa", torna a difendere la scelta della Jacaranda: "Scelta non casuale ma frutto di valutazioni scientifiche. Come certificato da Università di Firenze e Consiglio nazionale delle Ricerche è una specie che resiste a meno 10 gradi e tollera salinità e siccità medio alte. È presente da anni in aree climaticamente simili alla nostra, a Villa Mimbelli a Livorno, al Giardino dei Nervi a Genova, a Cattolica ed è stata piantata da alcuni vivaisti pesaresi. Se non attecchiscono entro due anni ci verranno rimborsate. Ma non sarà necessario".

e. ros.