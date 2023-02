"Ma sulla ex Fano-Urbino non andremo mai in bicicletta"

Si è riaccesa la "miccia" della Fano-Urbino dopo l’incontro di venerdì scorso promosso dal "Forum delle idee" sul futuro dell’infrastruttura. "La Fano-Urbino è una ferrovia turistica – chiarisce l’ingegnere Russo, consigliere dell’associazione Ferrovia Valle Metauro – come stabilisce la legge dello Stato 128 del 2017. Pertanto se lo studio commissionato a Italferr darà parere positivo o negativo, la Fano-Urbino rimarrà sempre una ferrovia e la ciclabile sopra o a fianco dei binari non si potrà fare". Insiste Giovanni Carboni, anche lui consigliere dell’associazione: "Il progetto di Italferr fornirà elementi oggettivi utili ai pianificatori pubblici a prendere una decisione basata su elementi non di parte e su dati certificati. Ma in qualunque caso la ciclabile non è fattibile sul sedime ferroviario in quanto la linea è classificata dalla legge come ferrovia. Ogni ipotesi di diverso utilizzo da quello ferroviario è rispettabile ma non corretta dal punto di vista normativo e dei vincoli di legge. Italferr non stabilirà se sulla ferrovia ci si può andare in bici ma soltanto se sarà possibile e conveniente farlo in treno. Quello che accadrà in seguito alla disponibilità di tali informazioni avrà carattere di indirizzo da parte delle amministrazioni interessate ma non potrà prescindere – conclude – dai vincoli presenti".