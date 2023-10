Macci, maratoneta a Chicago. Abbattuto il muro delle tre ore

"È stata una felicità immensa. Quando mi sono reso conto di aver abbattuto il muro delle 3 ore mi è crollato il mondo addosso". Ancora fatica a crederci Marco Macci, l’atleta di Vallefoglia che alla maratona di Chicago dell’8 ottobre ha ottenuto un tempo inaspettato: ha percorso i 42.195 chilometri di gara in 2 ore, 58 minuti e 13 secondi. Non è il solo maratoneta della provincia ad aver ottenuto questo risultato, ma in quella che è stata l’edizione dei record (la classifica ufficiale conta 48.580 atleti ad aver tagliato il traguardo di Grant Park) Macci si è guadagnato un posto tra gli atleti lodevoli, nonostante il suo lavoro non gli permetta di avere molto tempo per gli allenamenti.

"Dopo anni di ciclismo, con uno storico di 15-20 mila chilometri all’anno, ho deciso di provare la corsa. Ho iniziato con l’idea di fare la maratona di New York. Mi sono detto: ‘faccio quella poi smetto’. Invece non mi sono più fermato. Nel 2017 ho partecipato a quella di Valencia, nel 2018 Roma, New York e la Colle Marathon e nel 2019 Berlino. Poi purtroppo, tra lo stop del covid e un lungo infortunio, mi sono dovuto fermare. Sono tornato in carica per Chicago". Nonostante una preparazione lunga e puntuale, Marco deve ancora metabolizzare quanto successo. È il suo miglior risultato, ottenuto con tanti sacrifici che sono stati ampiamente ripagati. Si è classificato 2501° nella categoria uomini, 40° italiano sui 673 complessivi ad aver terminato la maratona. "Sono arrivato a Chicago giovedì 5 ottobre. Tra il jet lag e lo stress nel trovare il cibo adatto al mio sostentamento sono stati giorni impegnativi. La mattina della gara mi sono svegliato intorno alle 4.30 per poter far colazione verso le 5.15 e aver tempo di raggiungere la griglia di partenza. Alle 7.30 è iniziata la gara, nella mia testa pensavo solo ‘come va, va’". La corsa è stata molto impegnativa, ma Marco Macci non ha mai distolto lo sguardo dall’obiettivo. "A Chicago era molto freddo, circa 6 gradi, poi a causa dell’altezza dei palazzi il segnale GPS non ha funzionato fino al 15°16° chilometro. Non sapevo a che passo stessi andando, fortunatamente avevo corso meglio di quanto mi fossi immaginato, e ho proseguito ad alto ritmo chiudendo con un risultato totalmente inaspettato. Mia moglie e mia figlia mi seguivano da casa tramite un’applicazione e mi mandavano messaggi incoraggianti".

Lucia Arduini