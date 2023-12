Macellazione suini, tutti gli obblighi

La tradizione delle campagne vuole che l’arrivo di dicembre sia l’inizio delle macellazione dei suini per l’autoconsumo familiare. Per questo, il sindaco ordina a chi ha intenzione di procedere con questa pratica di comunicare all’Autorità Competente Locale il luogo e la data della macellazione. Si ricorda che vige il divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali, va rispettato il benessere animale e il divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali. C’è la possibilità, da parte dei servizi veterinari dell’Asl, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, dell’igiene della macellazione e del corretto smaltimento dei sottoprodotti. Il privato, solo inteso come allevatore registrato nell’anagrafe zootecnica, può macellare a domicilio animali della specie suina, ovina e caprina comunicando al Siaoa dell’AsurAV1, con almeno 48 ore di anticipo l’intenzione di macellare a domicilio. La comunicazione è indispensabile per consentire ai Servizi Veterinari gli eventuali accertamenti a campione relativi alla sanità e al benessere animale; la macellazione a domicilio è riservata agli allevatori registrati nell’anagrafe zootecnica. Infine, l’allevatore può macellare annualmente, per uso privato un numero massimo di 4 suini, 4 ovi-caprini di età inferiore a 12 mesi, 8 agnelli -capretti o suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg.