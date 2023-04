Macerata Feltria e l’ansia di avere la Rems

di Francesco Pierucci

Macerata Feltria con il fiato sospeso dopo la morte della dottoressa Barbara Capovani per mano di un paziente affetto da gravi disturbi psichici, episodio che ha fortemente scosso la comunità medico-scientifica italiana. Nelle Marche esiste una sola Rems (tecnicamente, la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, dove i pazienti che hanno commesso reati vengono curati) ed è situata proprio nell’ex carcere di Macerata Feltria dal 2019, anche se esisteva già dal 2015. E’ chiaro che i recenti fatti di cronaca hanno alzato il livello di attenzione e a Macerata Feltria c’è chi si interroga sull’accaduto. Nel Montefeltro sono otto le strutture per la cura di malati, possono accadere episodi come quello di Pisa? Ne abbiamo parlato con Ferrucio Giovanetti, fondatore del Gruppo Atena che gestisce le strutture psichiatriche nel Montefeltro.

"Partiamo dall’epocale chiusura prima dei manicomi con la legge 180 e poi degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari nel 2014, luoghi orribili e che giustamente fanno parte solo del passato del nostro Paese. Ma il passaggio dagli Ospedali giudiziari alle Rems, strutture di completa pertinenza sanitaria, è ancora in divenire. Noi gestiamo la Rems della regione Marche e il doppio mandato di cura e custodia è una sfida complessa".

Com’è la vostra quotidianità?

"Spesso abbiamo a che fare con situazioni al limite, ci troviamo in una sorta di “terra di mezzo“ tra ordine pubblico e caso sanitario e rischiamo di andare in difficoltà. Dovrebbero forse essere in alcuni casi le autorità a farsi carico di certe situazioni, mentre in altri casi credo sia giusto percorrere la strada della riabilitazione e della cura".

Come si possono gestire queste situazioni estreme?

"Forse dovremmo ripensare alcune norme che regolano la capacità di intendere e di volere e pensare a percorsi rieducativi diversi, che prevedano o la custodia in carcere o la rieducazione in strutture diverse da quelle esistenti. Quindi da una parte potenziare i sistemi di sicurezza per gli operatori sanitari, dall’altra pensare a nuove strutture che possano intercettare e prevenire comportamenti violenti perché come ha dichiarato il presidente della Società Italiana di Psichiatria Forense Enrico Zanalda “per curare bisogna prevenire ma non vi sono strumenti per poter limitare pazienti con noti comportamenti violenti prima che venga commesso un grave reato“".

Ed è quello che la popolazione teme anche a Macerata Feltria, lei cosa ne pensa?

"Esiste la necessità di tutelare con tempestività l’incolumità dei medici e degli operatori sanitari, sia negli ospedali, sia nelle comunità, sia sul territorio. In Italia a mio parere prevale spesso una posizione di impotenza se non addirittura indulgente comprensione nei confronti dell’aggressore. Molti operatori hanno paura e si sentono minacciati e non tutelati. Credo sia importante sempre denunciare atti di violenza, ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale. La morte di un medico o di un infermiere è un fatto di eccezionale gravità, mentre l’esposizione alla violenza, vi assicuro, è tutt’altro che eccezionale".

Ma non si rischia di tornare ai manicomi o ospedali psichiatrici giudiziari?

"Assolutamente no, sarebbe un grave errore. Penso a strutture comunitarie nuove, educative e contenitive allo stesso tempo, il cui accesso prescinde dalla condanna ma potrebbe attuarsi ad esempio attraverso la segnalazione al giudice da parte delle autorità competenti. Abbiamo la necessità di individuare subito nuovi modelli di intervento da proporre alle Istituzioni come risposta concreta a questa nuova emergenza".