Macerata Feltria, l’agricoltura tiene banco al ’Battelli’

‘Coltiviamo un sogno’: non è solo un titolo per il quarantaduesimo convegno di agricoltura che si terrà domani mattina a Macerata, al teatro Battelli, ma anche un vero e proprio sogno. Il meeting, che fa da prologo alla Antica Fiera di San Giuseppe, prevista questo finesettimana, vede l’apertura dei lavori a cura del sindaco Massimiliano Gorgolini e dell’assessore Stefano Brisigotti; a seguire, gli interventi e le testimonianze di vari esperti di biodiversità e agricoltura. ospiti di rilievo, il docente dell’università di Bologna Adamo Domenico Rombolà, la nutrizionista Renata Alleva, la professoressa Maria Grazia De Nizza e infine il dottore Claudio Porrini, dell’ateneo bolognese, che tratterà una tematica chiave di questa edizione: ‘Le api, sentinelle dell’ambiente a servizio della biodiversità’. "Vogliamo fare una scommessa – dicono gli organizzatori – ovvero iniziare un monitoraggio ambientale attraverso le api per vedere se e quanto siamo una zona poco inquinata come si crede, per lo meno rispetto ad altre zone d’Italia. Doteremo la scuola primaria di Macerata di due arnie che serviranno da avamposto per il progetto nel territorio, per poi disporne altre nei punti strategici del comune nel corso dell’anno, per vedere come sta l’ambiente". Comportamenti, movimenti e diffusione delle api infatti sono un indicatore di quanto una zona sia più o meno sana, e a Macerata si proverà a testare per la prima volta, in modo scientifico e preciso, quanto siano contaminati dall’inquinamento i nostri terreni. Il convegno accoglierà le testimonianze anche dei responsabili di alcune aziende del territorio (Prometeo, Girolomoni, TerraBio e Valmarecchia Bionatura, e sarà moderato dall’apicoltore Andrea Lilli, sempre dell’università di Bologna).

Giovanni Volponi