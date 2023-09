Macerata Feltria, "Riavvio dei lavori per la caserma dei vigili"

"Ho avuto conferma dell’imminente riavvio dei lavori per la tanto agognata e necessaria nuova caserma dei vigili del fuoco a Macerata Feltria. Un progetto fermo da decenni e che ora, finalmente, potrà contare su un cronoprogramma realistico che, salvo ritardi burocratici, vedrà la sua conclusione entro il 2023".

Esprime soddisfazione il consigliere del gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi, presidente della IV Commissione Permanente, in merito alla realizzazione della nuova caserma: "Si avvalora, dunque, la tempistica che mi era stata confermata da fonti ministeriali nello scorso aprile. Un’accelerazione necessaria per un progetto risalente al 1995 che ha attraversato numerose traversie e che, grazie al Governo Meloni e alla filiera istituzionale che si traduce in fatti, sarà portato a compimento fra pochi mesi. Siamo riusciti a riavviare l’iter in breve tempo, non appena preso in mano il dossier, a dimostrazione che la Giunta Acquaroli, che ringrazio per l’attenzione che riserva sempre al pesarese, ha come stella polare il recupero di quel gap infrastrutturale, eredità di una politica miope, che è necessario in termini di sicurezza e per favorire nuovo sviluppo economico. Sicurezza perché i vigili del fuoco meritano, per il grande lavoro che svolgono nel territorio, di poter avere una sede degna di questo nome".