Macerata Feltria-Sassocorvaro, attesa per il derby

In questo fine settimana in Prima categoria si giocano oggi 6 anticipi mentre le altre due gare vedranno all’opera le 4 squadre nel pomeriggio di domani. Nel complesso sono in programma per la quarta giornata del girone d’andata incontri probanti, tra tutti spicca il derby Olimpia Macerata Feltria- Avis Sassocorvaro, due neo promosse che ancora non sono a regime, specialmente il Sassocorvaro fanalino di coda a 0 punti. Il ‘campanile’ tra le due squadre solitamente richiama il pubblico delle grandi occasioni. A dirigere il match è stato designato un arbitro esperto: Andrea Bindella della sezione di Pesaro. Questo il programma.

Oggi: Atletico Mondolfo 1952- Peglio (ore 15,30), Audax Piobbico- Marotta Mondolfo (15,30), Csi Delfino Fano- Pantano Calcio (14,30), Maior -Falco Acqualagna (15,30), Mercatellese- Osteria Nuova (15,30), Real Altofoglia- Muraglia (15,30). Le partite di domenica: Avis Montecalvo- Della Rovere Calcio (15,30), Olimpia Macerata Feltria- Avis Sassocorvaro (15).

In Seconda categoria (girone A) oggi si giocano sette partite (ore 15,30): Casinina Calcio- Valfoglia Tavoleto; Isola di Fano- Durantina Santa Cecilia; Cagliese- Santangiolese; Pole Calcio- Piandimeleto (17,30); Sammartinese Next Gen- Carpegna; Vigor San Sisto- Cantiano calcio; Virtus Canavaccio 2008 – Ca Gallo. Domenica: Vadese Calcio- Viridissima Apecchio. Sempre in Seconda categoria, ma nel girone B, tutte le 16 squadre scendono in campo in questo sabato pomeriggio ma con orari diversi: Arzilla- Fano calcio (14,30); Cuccurano- Pontesasso (15,30); Ies Santa Veneranda- Villa Ceccolini (15,30); Real Metauro 2018- Piandirose (14,30), Real Mombaroccio – Viri Fortes Adriatico (14,15); Senigallia Calcio- Atletico River Urbinelli (16,30); Tavernelle- Us Fortuna Fano (15,30); Trecastelli – Gradara Calcio (15).

am. pi.